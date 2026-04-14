Uomo gambizzato da un colpo di pistola in strada a Magenta | è grave indagano i carabinieri

Lunedì sera a Magenta, un uomo è stato ferito da un colpo di pistola e si trova in condizioni gravi. È stato un passante a trovare la vittima sanguinante a una tibia e a fornirgli assistenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un uomo è stato gambizzato nella serata di lunedì 13 aprile in strada a Magenta (Milano). A soccorrerlo è stato un passante, che lo ha trovato sanguinante a una tibia.🔗 Leggi su Fanpage.it Sparatoria a Magenta: uomo gambizzato in strada. L’agguato in un’area nota per lo spaccio di drogaUn uomo con una vistosa ferita sanguinante alla tibia, provocata presumibilmente da un colpo d'arma da fuoco, è stato soccorso questa sera, poco dopo... Uomo gambizzato nel Casertano, indagano i carabinieriUn uomo di 48 anni è rimasto ferito nella notte a Mondragone (Caserta) dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Magenta, uomo gambizzato in un'area nota per lo spaccio: è in codice rosso - facebook.com facebook Sparatoria in strada a Mugnano di Napoli: 26enne gambizzato in pieno giorno. È accaduto poco dopo mezzogiorno, quando i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti a Corso Italia per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poc x.com