mps ipotesi terzo polo con bpm piazza affari scommette sul risiko

Oggi a Milano si parla ancora di Mps, che torna a essere al centro delle discussioni nel settore bancario. Le voci indicano la possibilità di un'alleanza o di una fusione tra l’istituto senese e Banco Bpm, alimentando le speculazioni di mercato. Piazza Affari si muove in anticipo, con gli investitori che mostrano interesse verso questa ipotesi, considerata come un possibile nuovo scenario nel panorama bancario italiano.

Milano, 18 aprile 2026 – Mps torna al centro del risiko. E a Piazza Affari il mercato si muove in anticipo, scommettendo su un nuovo terzo polo con Banco Bpm. Dopo il ribaltone in assemblea, Siena si prepara al primo vero test del nuovo corso. Nella prima metà della prossima settimana è attesa la riunione del cda che dovrà definire la governance: nomina del presidente, dei due vicepresidenti, dei comitati e restituzione delle deleghe a Luigi Lovaglio, tornato alla guida operativa. L’equilibrio uscito dalle urne è tutt’altro che scontato. La lista di Pierluigi Tortora ha conquistato otto seggi, contro i sei del cda uscente e uno di Assogestioni.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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