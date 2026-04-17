Mps | Giorgetti soddisfatti e orgogliosi di averla risanata

Il ministro ha dichiarato che il governo è soddisfatto e orgoglioso del risanamento di una banca. Ha spiegato che, come già annunciato, le autorità non hanno preso parte all’assemblea della banca stessa. La decisione si basa su un accordo con la Commissione europea, stipulato quando l’istituto è uscito dal controllo diretto dell’ente pubblico.

“Come è noto, il governo aveva detto che non avrebbe partecipato all’assemblea. Era una delle condizioni concordate con la Commissione europea quando è uscito dal controllo della banca. Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver restituito la banca nell’interesse di tutti i contribuenti italiani”. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti parlando con la stampa a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale a Washington. Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, da parte sua sul tema ha detto “non parlo di singole banche”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Notizie correlate

Inchiesta "Ducale", Riformisti soddisfatti per l'archiviazione di SeraDopo le archiviazioni nell'ambito dell'inchiesta Ducale, incentrata su presunto voto di scambio nelle ultime elezioni comunali, il partito di Casa...

Leggi anche: Fi: Ferrante, 'orgogliosi di 250mila iscritti'

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Lo zampino del Mef nel ribaltone di MpsLa vittoria di Lovaglio non può essere letta solo come un tema che riguarda Caltagirone o come il risultato delle paure legate all’inchiesta milanese sul presunto concerto. C’è un colpo alla politica ... ilfoglio.it

Mps-Mediobanca, Giorgetti: nessuna ingerenza. E cita la Ue: «Vendita aperta, trasparente e competitiva»Sulla dismissione della partecipazione dello Stato in Mps, il governo ha rispettato gli impegni presi con la Commissione europea. E lo ha fatto con una operazione trasparente, di mercato. Sulla ... ilmessaggero.it