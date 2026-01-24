Fi | Ferrante ' orgogliosi di 250mila iscritti'

Ferrante di Forza Italia ha annunciato che, nonostante le difficoltà, il partito conta ora 250mila iscritti nel 2025. Dopo il 12 giugno 2023, molti avevano dubbi sulla sua vitalità, ma l’organizzazione dimostra di mantenere una presenza attiva e stabile. Questa crescita testimonia l’interesse e l’impegno di un’ampia base di sostenitori verso le politiche e i valori del partito.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Dopo il 12 giugno 2023, giorno della scomparsa del presidente Berlusconi, ci davano tutti per estinti: oggi siamo orgogliosi di poter dire che Forza Italia c'è e nel 2025 ha raggiunto 250mila iscritti. Sotto la guida di Antonio Tajani ci siamo tutti rimboccati le maniche diventando il terzo partito italiano e la seconda forza del centrodestra. Lo abbiamo fatto mettendo il connubio tra libertà e dignità, nostri valori fondanti, alla base dell'azione politica quotidiana di Forza Italia". Lo ha sottolineato, intervenendo all'evento 'Più libertà, più dignità" organizzato da Forza Italia a Napoli, il deputato Tullio Ferrante, responsabile nazionale Adesioni del partito e sottosegretario al Mit.

