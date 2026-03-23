Inchiesta Ducale Riformisti soddisfatti per l' archiviazione di Sera
Dopo le archiviazioni nell'ambito dell'inchiesta Ducale, incentrata su presunto voto di scambio nelle ultime elezioni comunali, il partito di Casa Riformista Italia Viva Reggio Calabria interviene con un messaggio per il consigliere Giuseppe Francesco Sera.I Riformisti reggini esprimono profonda. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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