Mozzarella di Bufala Coldiretti Campania | Legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità

La Coldiretti Campania ha commentato positivamente l’approvazione di una nuova legge dedicata ai reati agroalimentari, che prevede il rafforzamento dei controlli, della tracciabilità e delle sanzioni. La normativa riguarda specificamente la filiera della mozzarella di bufala e mira a garantire maggiori tutele per la qualità e la sicurezza alimentare. La legge è stata approvata recentemente e si concentra sulla tutela dei prodotti tipici e sulla lotta contro le frodi nel settore.

La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo alla rete dei controlli.“Trova finalmente la parola fine una battaglia della Coldiretti per tutelare la qualità dell’oro bianco della Campania. Saranno inaspriti i controlli sui metodi di produzione della mozzarella di bufala, diventa difficilissimo produrla (sia essa dop oppure no) con latte non fresco sia esso concentrato oppure in polvere facendola franca. Dobbiamo dire grazie al grande...🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Mozzarella di Bufala, Coldiretti Campania: “Legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità” Notizie correlate Coldiretti Campania, mozzarella di bufala: legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàTempo di lettura: 2 minuti La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Made in Italy: approvata la legge contro i reati agroalimentari. Lollobrigida: risultato storicoL’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl sulle “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”: 154 voti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coldiretti Campania: interventi straordinari per la filiera bufalina; Coldiretti Campania mozzarella di bufala | legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualità; Capaccio Paestum si schiera con Coldiretti: Stop al finto Made in Italy; Spring Medì: il Mercato di Campagna Amica Coldiretti il 18 aprile a Teverola. Coldiretti Campania, mozzarella di Bufala: la legge sui reati agroalimentari dalla parte della qualitàLa Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla ... napolivillage.com Coldiretti: mozzarella di bufala, legge su reati agroalimentari dalla parte della qualitàStampa La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzare ... salernonotizie.it La Coldiretti Campania accoglie con favore l’approvazione della legge sui reati agroalimentari. Un traguardo che mette la parola fine, fra le altre cose, alla possibilità di produrre la Mozzarella di bufala con latte in polvere o concentrato sfuggendo alla rete dei - facebook.com facebook