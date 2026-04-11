Moviola Cagliari Cremonese l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri | ecco cosa è successo

Durante la partita di Serie A tra Cagliari e Cremonese, valida per la 32ª giornata della stagione 202526, il direttore di gara Doveri ha dovuto affrontare diversi momenti di verifica tramite la moviola. L’attenzione si è concentrata su alcuni episodi controversi che hanno richiesto l’intervento del VAR per chiarire le decisioni da prendere. La gara si è svolta con molte fasi di confronto tra i giocatori e l’arbitro, in un match intenso e ricco di tensioni.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato De Laurentiis: «Futuro FIGC? Non serve un ex giocatore, ma qualcuno che possa parlare politicamente con il governo. Sugli agenti.» Fabregas sicuro: «Non possiamo dimenticare il nostro percorso e fare i fenomeni con l’Inter, dobbiamo andare con umiltà e.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Cagliari Cremonese, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri: ecco cosa è successo Moviola Napoli Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Doveri: ecco cosa è successoManna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il... Moviola Roma Lecce, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Sacchi: ecco cosa è successoCalciomercato Juve, futuro già deciso per Openda? Ecco cosa può succedere in estate, scenario clamoroso Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si...