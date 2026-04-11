Durante la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A 202526, è stato analizzato un episodio arbitrale chiave dalla moviola. La sfida è stata diretta dall’arbitro Marchetti. L’attenzione si è concentrata su una decisione relativa a un’azione di gioco che ha coinvolto i due club, con l’intervento del VAR che ha portato a una revisione delle immagini.

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© Calcionews24.com - Moviola Milan Udinese, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Marchetti: ecco cosa è successo

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