Movida sette consiglieri incontrano il sindaco | consegnata bozza di regolamento

Sette consiglieri comunali hanno incontrato il sindaco di Brindisi per discutere della movida. Durante l'incontro è stata consegnata una bozza di regolamento riguardante le attività notturne nel centro storico. La discussione si inserisce nel contesto di un esposto presentato da alcuni residenti, che hanno avanzato una richiesta risarcitoria. La situazione continua a essere al centro dell’attenzione nella città pugliese.

BRINDISI - La questione “movida” continua a tenere banco a Brindisi, dopo l'esposto di alcuni residenti del centro storico, con tanto di richiesta risarcitoria record. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile 2026, consiglieri comunali di maggioranza Mario Borromeo, Annamaria Magrì, Raffaele.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Consiglieri e assessori incontrano il nuovo segretario generale dell'Autorità portualeBRINDISI - I consiglieri comunali Lino Luperti, Michelangelo Greco, Jacopo Sticchi e l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe De Maria hanno... Bilancio partecipato, ok alla bozza del regolamento unico: “Tempi certi e più chiarezza per i Municipi”Approvato all’unanimità dal gruppo intermunicipale il testo che uniforma le regole nei cinque Municipi: ora la parola ai Consigli municipali per...