Bilancio partecipato ok alla bozza del regolamento unico | Tempi certi e più chiarezza per i Municipi

Approvato all’unanimità dal gruppo intermunicipale il testo che uniforma le regole nei cinque Municipi: ora la parola ai Consigli municipali per l’iter finale entro fine febbraio È stata approvata all’unanimità dal gruppo intermunicipale di lavoro sul decentramento amministrativo, nell’ambito del coordinamento dei cinque Municipi, la bozza definitiva del regolamento unico sul Bilancio Partecipato. Il testo è il risultato di un percorso condiviso e sinergico sviluppato nei mesi scorsi e punta a introdurre maggiore chiarezza, tempi certi e un quadro omogeneo per l’attuazione dello strumento partecipativo nei territori cittadini.🔗 Leggi su Baritoday.it

