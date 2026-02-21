Bilancio partecipato ok alla bozza del regolamento unico | Tempi certi e più chiarezza per i Municipi
Il gruppo intermunicipale di lavoro sul decentramento ha approvato all’unanimità la bozza del nuovo regolamento sul Bilancio Partecipato. La decisione è stata presa per garantire tempi più certi e maggiore trasparenza ai Municipi. La proposta, frutto di mesi di confronto, definisce procedure chiare per coinvolgere i cittadini nelle decisioni finanziarie. Ora si attende l’adozione ufficiale del documento, che entrerà in vigore nel prossimo bilancio comunale.
Approvato all’unanimità dal gruppo intermunicipale il testo che uniforma le regole nei cinque Municipi: ora la parola ai Consigli municipali per l’iter finale entro fine febbraio È stata approvata all’unanimità dal gruppo intermunicipale di lavoro sul decentramento amministrativo, nell’ambito del coordinamento dei cinque Municipi, la bozza definitiva del regolamento unico sul Bilancio Partecipato. Il testo è il risultato di un percorso condiviso e sinergico sviluppato nei mesi scorsi e punta a introdurre maggiore chiarezza, tempi certi e un quadro omogeneo per l’attuazione dello strumento partecipativo nei territori cittadini.🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti discussi: Bilancio partecipato, ok alla bozza del regolamento unico: Tempi certi e più chiarezza per i Municipi
Il nuovo regolamento introduce un quadro unitario e omogeneo per l’attuazione del Bilancio Partecipato nei cinque Municipi, superando approcci disomogenei e rafforzando la coerenza complessiva del processo - facebook.com facebook
