Movida rumorosa a piazza Bellini Comune condannato dal Tar | dovrà fare ordinanza per i baretti
I residenti di piazza Bellini festeggiano. Il Tar Campania ha accolto il ricorso contro il Comune e ha deciso che entro 30 giorni l’amministrazione dovrà mettere in piedi un’ordinanza per limitare i rumori dei bar e dei clienti. La decisione arriva dopo mesi di lamentele e proteste per il caos notturno che si crea nella zona. Ora si attende una risposta concreta per calmare la movida troppo rumorosa.
Sentenza del Tar Campania sulla movida rumorosa a piazza Bellini. Accolto il ricorso dei residenti: "Il Comune dovrà emettere una ordinanza per ridurre i rumori dei clienti dei baretti entro 30 giorni".🔗 Leggi su Fanpage.it
