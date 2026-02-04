Movida rumorosa a piazza Bellini Comune condannato dal Tar | dovrà fare ordinanza per i baretti

I residenti di piazza Bellini festeggiano. Il Tar Campania ha accolto il ricorso contro il Comune e ha deciso che entro 30 giorni l’amministrazione dovrà mettere in piedi un’ordinanza per limitare i rumori dei bar e dei clienti. La decisione arriva dopo mesi di lamentele e proteste per il caos notturno che si crea nella zona. Ora si attende una risposta concreta per calmare la movida troppo rumorosa.

