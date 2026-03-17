Konstantinos Tzolakis chi è il portiere greco finito nel mirino della Juventus

Konstantinos Tzolakis è un portiere greco attualmente al centro di discussioni di mercato, con la Juventus che sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo per la porta. La società bianconera sta analizzando le caratteristiche del giocatore in vista delle prossime operazioni di mercato. Tzolakis ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni recenti e per il suo potenziale di crescita.

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