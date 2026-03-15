La Motor Valley Accelerator ha annunciato ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per il Driving Innovation Hackathon 2026, un evento rivolto agli studenti della regione. L’iniziativa si svolgerà nel 2026 e si concentrerà su sfide pratiche legate al settore automobilistico. La partecipazione è aperta agli studenti interessati a mettere alla prova le proprie competenze in un contesto di innovazione e tecnologia.

La Motor Valley Accelerator ha lanciato ufficialmente la convocazione per il Driving Innovation Hackathon 2026, un appuntamento chiave per gli studenti della regione. Questa quinta edizione si svolge in collaborazione con MUNER e AssetClassic, offrendo una piattaforma concreta per trasformare le idee in progetti reali nel settore automotive. Le candidature sono aperte fino al 12 aprile 2026 e richiedono la compilazione di un modulo specifico disponibile online. L’iniziativa punta a coinvolgere giovani talenti che stanno per completare i loro studi, creando team misti che uniscano competenze tecniche e creative. Un ponte tra accademia e industria locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motor Valley: Hackathon 2026, sfide reali per studenti

Articoli correlati

Driving Innovation Hackathon 2026, la call per gli studenti da parte di Motor Valley AcceleratorL’hackathon è riservato agli studenti e alle studentesse di ogni università ed indirizzo, con preferenza verso studenti di MSc e PhD che si avviano...

Leggi anche: Motor Valley Fest 2026: quatto giorni di festa dei motori a Modena

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Motor Valley

Temi più discussi: Driving Innovation Hackathon 2026, la call per gli studenti da parte di Motor Valley Accelerator; MotorValley, a caccia di talenti: torna il Driving Innovation Hackathon 2026; Driving Innovation Hackathon 2026: la call di Motor Valley Accelerator per studenti e futuri imprenditori; Una gara tra studenti per progettare la mobilità di domani.

Driving innovation Hackathon 2026: Motor Valley accelerator apre la Call for studentsMODENA– Motor Valley Accelerator, principale piattaforma italiana di Open Innovation dedicata all’automotive e alla mobilità, annuncia l’apertura della Call for Students per il Driving Innovation Ha ... online-news.it

Una gara tra studenti per progettare la mobilità di domaniIl Driving Innovation Hackathon riunisce università e aziende per sviluppare idee innovative nel settore automotive ... msn.com

Il Motor Valley Accelerator apre le candidature per il Driving Innovation Hackathon 2026, iniziativa dedicata agli studenti universitari che vogliono sviluppare nuove idee nel settore dell’automotive e della mobilità. La quinta edizione dell’evento, organizzata ins facebook

Dalla Puglia alla Motor Valley. La traveltech Unexpected Italy, fondata da Elisabetta Faggiana e Savio Losito, arriva anche in Emilia: l’obiettivo è far scoprire via app le eccellenze locali e costruire esperienze turistiche su misura in tutta Italia. startupitalia.eu/sta x.com