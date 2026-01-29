Microsoft chiude l’ultimo trimestre con numeri contrastanti. Le vendite di Xbox e i ricavi dei servizi sono calati, mentre i ricavi legati all’intelligenza artificiale sono aumentati. La società punta più sull’AI, ma le vendite di console e servizi tradizionali fanno fatica.

Microsoft ha pubblicato i risultati finanziari dell’ ultimo trimestre fiscale, mostrando un quadro a due velocità. Da un lato, il colosso di Redmond registra una crescita complessiva molto solida, con ricavi e utili in netto aumento. Dall’altro, la divisione gaming continua a soffrire, con un calo significativo delle vendite di Xbox e delle entrate legate ai servizi. Il contrasto tra le performance globali dell’azienda e quelle del comparto videoludico è sempre più evidente. Nel dettaglio, Microsoft ha chiuso il trimestre con ricavi pari a 81,3 miliardi di dollari, in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Crollano le vendite di Xbox e le entrate dei servizi nell'ultimo trimestre fiscale, aumentano i ricavi legati all'AI

Microsoft ha annunciato che le vendite di Xbox e dei servizi correlati sono calate drasticamente nell’ultimo trimestre fiscale.

