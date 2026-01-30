Moto scooter e ciclomotori | le vendite 2025 in Italia e altri Paesi Ue

A fine 2025, le vendite di moto, scooter e ciclomotori in Italia sono diminuite del 12,9%. La crisi si fa sentire nel settore, anche se in alcuni paesi europei, come la Spagna, le immatricolazioni sono aumentate dell’8,3%. La tendenza generale resta negativa, ma le differenze tra i mercati sono evidenti.

In calo del 12,9% le immatricolazioni delle moto nei mercati monitorati dall'Acem durante l'anno passato, sorride la Spagna con +8,3% di mezzi targati. Per Antonio Perlot, segretario generale dell'associazione europea: "I dati del 2025 confermano la prevista correzione del mercato a seguito della transizione alla normativa Euro 5+, con le immatricolazioni di motocicli che tornano a poco più di un milione di unità". Crisi nera per i ciclomotori che crescono solo in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

