Recentemente, sono state riportate notizie di un accordo tra le agenzie di stampa di Mosca e Pyongyang, che coinvolge la collaborazione nel settore delle notizie e delle informazioni. Questa intesa rappresenta un ulteriore sviluppo nelle relazioni tra i due paesi, con scambi di contenuti e comunicati ufficiali. L’accordo è stato confermato da fonti ufficiali e riguarda specificamente la condivisione di notizie e materiali informativi tra le rispettive agenzie di stampa.

La cooperazione tra Mosca e Pyongyang si estende anche al dominio dell’informazione, segnando un ulteriore passo nell’evoluzione del partenariato tra i due attori. L’accordo siglato pochi nelle scorse settimane tra Tass e Korean Central News Agency (Kcna) prevede infatti lo scambio di contenuti e il coordinamento nella gestione delle notizie, inclusa la risposta a quelle che le due parti definiscono “fake news”. L’intesa si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento dei legami bilaterali, che negli ultimi anni ha incluso cooperazione militare, economica e politica. In questo contesto l’inclusione della dimensione mediatica risulta funzionale a sostenere e consolidare questo avvicinamento, intervenendo sulla percezione pubblica delle relazioni tra i due Paesi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mosca-Pyongyang, cosa c’è dietro l’accordo tra Tass e Kcna

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