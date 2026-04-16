Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un elenco di aziende europee, inclusi alcuni produttori italiani, che, secondo le autorità russe, sarebbero coinvolte nella produzione di droni d’attacco destinati a Kyiv. L’elenco è stato pubblicato sul canale Telegram ufficiale del dicastero. Nessuna delle aziende è stata nominata, ma il documento si focalizza sulle presunte relazioni tra queste società e il supporto ai sistemi militari ucraini.

Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato sul suo canale Telegram un elenco di aziende europee c he, secondo Mosca, sarebbero coinvolte nella produzione di droni d’attacco per Kyiv. Le liste sono in realtà due: quella delle “filiali di aziende ucraine in Europa” comprende 11 aziende, mentre sono 10 le “aziende straniere produttrici di componenti”. Degli elenchi fanno parte anche alcune ditte italiane. Medvedev: «Sono potenziali obiettivi per le forze armate russe». Mosca ha giustificato la pubblicazione delle due liste spiegando che «l’opinione pubblica europea non solo deve comprendere chiaramente le vere cause delle minacce alla propria sicurezza», ma anche «conoscere gli indirizzi e le sedi delle imprese ‘ucraine’ e ‘congiunte’ che producono droni e componenti per Kyiv sul territorio dei loro Paesi».🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mosca pubblica un elenco di produttori europei di droni per Kyiv: ci sono anche aziende italiane

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