Mosaico e Design | 7 serate per scoprire l’arte di The Giants

Il nuovo showroom di Friul Mosaic, aperto presso il Rigo Hub di Milano, ospiterà sette serate dedicate all’arte del mosaico contemporaneo. Durante questi eventi, sarà possibile scoprire l’installazione intitolata The Giants, che si inserisce nel panorama artistico della regione. L’iniziativa si propone di offrire un percorso tra esposizioni e approfondimenti, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza dedicata alla creatività e alla tecnica del mosaico.

Il nuovo showroom Friul Mosaic, situato presso il Rigo Hub di Milano, diventerà il fulcro di un’esplorazione estetica dedicata al mosaico artistico contemporaneo attraverso l’installazione The Giants. L’appuntamento, inserito nel calendario della Milano Design Week, prevede sette serate di approfondimento progettuale che inizieranno domenica 19 aprile con un evento inaugurale alle ore 17.30 e proseguiranno da lunedì 20 a sabato 25 aprile con incontri fissati per le 18.30. L’evoluzione del linguaggio musivo tra tradizione e design d’alto livello. L’iniziativa The Giants non si limita a una semplice esposizione, ma mira a ridefinire la percezione della materia ceramica e lapidea, elevando il mosaico a vero strumento di dialogo con l’architettura moderna e l’interior design di lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mosaico e Design: 7 serate per scoprire l’arte di The Giants Notizie correlate The Giants: sette serate immersive per la Milano design weekIn occasione della Milano Design Week, prende vita The Giants, un’installazione che celebra la forza espressiva del mosaico artistico contemporaneo,... SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.