The Giants | sette serate immersive per la Milano design week

Durante la Milano Design Week, viene allestita l’installazione The Giants, composta da sette serate immersive. L’evento mette in mostra opere di mosaico artistico contemporaneo, evidenziando la loro capacità di dialogare con l’architettura e l’interior design di alta gamma. L’installazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo artisti e designer nel creare un percorso visivo e sensoriale. L’iniziativa è rivolta a un pubblico interessato al mondo del design e dell’arte.