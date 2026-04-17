Morto in un incidente stradale a 48 anni l' ex portiere austriaco Manninger

Un uomo di 48 anni, ex portiere austriaco, è morto ieri a causa di un incidente stradale. Tra il 2008 e il 2012, ha giocato con la maglia di una squadra italiana di calcio. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La sua carriera include anche altre esperienze in diverse squadre europee.

E' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. Lo riportano i media locali. L'auto di Manninger sarebbe stata travolta da un treno a un passaggio a livello nella regione di Salisburgo. Portiere della nazionale austriaca dal 1999 al 2009, aveva militato in Italia oltre che per il club bianconero anche con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto in un incidente stradale a 48 anni l'ex portiere austriaco Manninger 16/04/2026: MORTO A 48 ANNI ALEX MANNINGER, PORTIERE AUSTRIACO, EX JUVENTUS E ALTRI 4 CLUB ITALIANI Notizie correlate Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno - VIDEOIn Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Morto a 48 anni Alex Manninger: l'ex portiere di Juventus e Torino vittima di incidente stradaleTragico l'incidente stradale avvenuto giovedì, 16 aprile, non lontano da Salisburgo, in Austria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calcio sotto shock: morto a 48 anni Manninger, travolto in auto da un treno. Vinse uno scudetto con la Juve; Armando Perotti, l'uomo morto in un incidente in tangenziale a Milano: è finito con l'auto sotto un camion; Morto in un incidente stradale, sabato i funerali di Mauro Aliatis; Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto. Morto in un incidente stradale a 48 anni l'ex portiere austriaco ManningerE' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. Lo riportano i media locali. (ANSA) ... ansa.it Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un tragico incidenteLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it E' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. #ANSA - facebook.com facebook Lutto nel calcio: è morto l’ex portiere rossoblù Alex Manninger x.com