Morto a 48 anni Alex Manninger | l' ex portiere di Juventus e Torino vittima di incidente stradale

Giovedì 16 aprile si è verificato un incidente stradale vicino a Salisburgo, in Austria, che ha causato la morte di un ex calciatore di 48 anni. La vittima, noto per aver giocato con le maglie di Juventus e Torino, è deceduta a seguito dell'incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Tragico l'incidente stradale avvenuto giovedì, 16 aprile, non lontano da Salisburgo, in Austria. La vittima è il celebre ex portiere 48enne Alex Manninger, ex della Juventus ma anche del Torino. Il 48enne si trovava a bordo della sua auto, intorno alle 8 del mattino, quando l'auto, una Volkswagen.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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