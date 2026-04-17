Morto il professor Emanuele la sindaca di Latina | La sua eredità impressa nella nostra storia

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, a Roma, è deceduto il professor Emanuele Francesco Maria Emanuele, che aveva 89 anni. La sindaca di Latina ha commentato la sua scomparsa affermando che la sua eredità è impressa nella storia della città. La notizia è stata diffusa nelle ore successive, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Si è spento a Roma, nella notte tra il 15 e il 16 aprile, Emanuele Francesco Maria Emanuele, all'età di 89 anni. Era un giurista, economista, ma anche mecenate e uomo di grande cultura. E' stato presidente della Fondazione Roma fino al 2018 e poi ha guidato, fino al 2023, la Fondazione Terzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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