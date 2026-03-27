Morto a 104 anni il professor Gino Savino | Bari saluta un pezzo della sua storia gentile

È morto a 104 anni il professor Gino Savino, noto docente di storia e filosofia. Figura di rilievo nel panorama locale, era anche stato attivo nel campo politico. La notizia è stata comunicata dalla figlia, l’attrice Lunetta Savino, attraverso un messaggio sui social media, in cui ha ricordato la scomparsa del padre con parole di affetto.

Docente di storia e filosofia, militante politico, era il padre dell'attrice Lunetta Savino. Il ricordo del sindaco Leccese: "Intellettuale curioso, ha guidato intere generazioni di studenti baresi" E' scomparso all'età di 104 anni il professor Gino Savino. Docente di storia e filosofia, militante politico, era il padre dell'attrice Lunetta Savino, che con un messaggio sui social ha comunicato la notizia: "La mia grande roccia se n’è andata, dolcemente, in punta di piedi. Da ora non sono più figlia e fa male", ha scritto l'artista. "Bari saluta un pezzo della sua storia gentile", afferma in una nota il sindaco di Bari, Vito Leccese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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