Un incidente stradale ha causato la morte di Alexander Manninger, ex portiere della Juventus, giovedì mattina vicino a Salisburgo. L’incidente si è verificato a un passaggio a livello, quando la sua auto si è scontrata con un treno locale. Manninger aveva 48 anni al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Tragedia in Austria: l’ex portiere della Juventus, Alexander Manninger, è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina vicino a Salisburgo, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco dopo le 8.20 vicino alla fermata di Pabing, su un attraversamento ferroviario senza barriere. Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Alexander Manninger: scontro tra la sua auto e un treno in un passaggio a livello. Aveva 48 anni

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