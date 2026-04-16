Incidente stradale per Alexander Manninger morto a 48 anni l' ex portiere della Juventus travolto da un treno con la sua auto - VIDEO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in Italia, provocando la morte di Alexander Manninger, ex portiere di calcio. L’uomo, di 48 anni, è stato travolto da un treno mentre si trovava alla guida della sua auto. Manninger aveva giocato con varie squadre italiane e aveva disputato dieci anni con la nazionale austriaca. La notizia ha suscitato tristezza tra gli appassionati di calcio.

In Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Ha giocato per 10 anni con la nazionale austriaca Lutto nel mondo del calcio. È morto dopo un incidente stradale l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger. L'auto del 48enne è stata travolta da un tre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno con la sua auto - VIDEO Notizie correlate Incidente stradale per Alexander Manninger, morto a 48 anni l'ex portiere della Juventus, travolto da un treno - VIDEOIn Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena. Leggi anche: Alex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della Juventus Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lutto nel calcio, morto Alex Manninger, ex portiere della Juventus; Tragico incidente stradale, l'ex viola Manninger muore travolto da un treno; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Champions League: le formazioni ufficiali di Atlético-Barça e Liverpool-PSG. Morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: travolto da un convoglio a bordo della propria autoLutto nel mondo del calcio. L'ex portiere della Juventus Alexander Manninger è deceduto a 48 anni in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 8:20 di giovedì 16 aprile. Secondo le prime ... today.it Tragedia Manninger: l'ex portiere della Juve è morto a 48 anni in un tragico incidenteLutto nel mondo del calcio: è morto Alexander Manninger, ex portiere austriaco, scomparso tragicamente in seguito a un incidente stradale. Aveva 48 anni. Manninger è morto in un incidente stradale a 4 ... corrieredellosport.it | Tragedia nel mondo del calcio: è morto in seguito a un incidente stradale a 48 anni Alexander Manninger. Secondo le prime ricostruzioni, l'ex portiere austriaco avrebbe superato un passaggio a livello inattivo senza barriere con la sua auto, venendo travol facebook Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Alexander Manninger, portiere protagonista in Premier League e Serie A tra la fine degli anni '90 e gli anni '00, transitato anche per Udine nell'estate 2008. Il club è vicino ai suoi cari in questo mome x.com