Morti sospette la Croce Rossa chiarisce la sua posizione | Siamo estranei ai fatti mai pervenute segnalazioni

La Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro ha diffuso una nota in cui afferma di non essere coinvolta nelle morti sospette di cui si parla, precisando di non aver mai ricevuto segnalazioni o avvisazioni in merito. La vicenda riguarda un soccorritore della stessa organizzazione, arrestato con l’accusa di aver causato la morte di una donna e indagato in altri reati. La Croce Rossa si dichiara estranea ai fatti e non ha avuto alcun ruolo nelle circostanze che stanno emergendo.

“Non ne sapevamo nulla e nessuno ci ha mai segnalato sospetti”. È questa, in sintesi, la difesa della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, che interviene sulla vicenda che vede indagato il 27enne Luca Spada, soccorritore della Croce Rossa arrestato per la morte di Deanna Mambelli e indagato per.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cinque morti sospette in ambulanza, indagato operatore Croce Rossa Cinque morti sospette in ambulanza, indagato operatore della Croce RossaAGI- È stata disposta l’autopsia sull’ultima paziente deceduta nel Forlivese dopo un trasporto in ambulanza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: È stato arrestato l'operatore della Croce Rossa di Forlì indagato per la morte di cinque persone anziane; Morti sospette in ambulanza, arrestato l'autista: è accusato di omicidio volontario; Morti in ambulanza, nuove intercettazioni: 'È vecchia, può morire'; Arrestato per le morti sospette in ambulanza: nelle intercettazioni le frasi choc dell'autista. Morti sospette a Forlì, l’aspetto statistico e la riunione coi colleghi. Ma Spada puntò i piedi: «Voglio stare sulle ambulanze»Una riunione tra fine estate e l’autunno del 2025 alla quale hanno partecipato Luca Spada, alcuni colleghi poi finiti nelle intercettazioni e nei ... corriereromagna.it Luca Spada interrogato sulle morti in ambulanza prima dell’arrestoMorti sospette in ambulanza a Forlì, la versione di Luca Spada Luca Spada, 27 anni, ex autista di ambulanza della Croce Rossa di Forlì, è stato arrest ... assodigitale.it Sabato 18 aprile Voghera celebra i 95 anni della Croce Rossa tra cerimonie e memoria storica - facebook.com facebook Giunti a Teheran i primi aiuti umanitari dall’inizio del conflitto Grazie alla mobilitazione di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Federico Piana, L’Osservatore Romano x.com