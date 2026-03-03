Cinque morti sospette in ambulanza indagato operatore della Croce Rossa

Cinque persone sono morte in circostanze sospette durante trasporti in ambulanza nel Forlivese. Un operatore della Croce Rossa è stato iscritto nel registro degli indagati. L’ultima paziente deceduta è stata sottoposta ad autopsia, che si sta occupando di chiarire le cause del decesso. La magistratura ha avviato un’indagine per fare chiarezza sui fatti.

AGI- È stata disposta l'autopsia sull'ultima paziente deceduta nel Forlivese dopo un trasporto in ambulanza. A bordo del mezzo di soccorso era presente un operatore sanitario di 27 anni, oggi indagato per omicidio volontario. La Croce Rossa Italiana ha fatto sapere di essersi "messa subito a disposizione delle forze dell'ordine e delle autorità competenti per collaborare alle indagini" e di aver sospeso in via cautelativa il 27enne non appena appresa la notizia. L'associazione precisa inoltre che l'operatore, già nei giorni successivi all'avvio delle verifiche, non era più in servizio. L'uomo è indagato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Forlì con l'accusa di omicidio volontario per la morte di cinque pazienti deceduti durante trasporti sanitari di routine in ambulanza.