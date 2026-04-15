Luca Spada è stato interrogato dal giudice a Forlì in merito alla morte di alcuni anziani durante il trasporto in ambulanza. L'uomo ha dichiarato di non aver mai iniettato aria ai pazienti coinvolti. L'interrogatorio è durato circa tre ore e mezza, durante le quali Spada ha risposto alle domande del giudice. La procura sta esaminando tutti gli elementi raccolti nel procedimento.

Forlì, 15 aprile 2026 – Tre ore e mezza di faccia a faccia col giudice. Spadino fa sentire la sua voce in tribunale a Forlì. Sotto torchio dalle 15.30 alle 19 per dire che è innocente: “Non ho mai iniettato aria nel corpo di Deanna Mambelli”. Luca Spada, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa, accusato di avere ammazzato sei anziani durante i trasporti sui mezzi da un ospedale all’altro attraverso l’insufflazione d’aria nelle vene provocando così ai pazienti un arresto cardiocircolatorio, arrestato sabato scorso con l’accusa di omicidio pluriaggravato, non ha paura delle domande di giudice e pm in un duello in aula quasi tutto incentrato sull’episodio chiave, la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025 mentre veniva trasportata dall’ospedale di Forlì a una casa di cura privata per una riabilitazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’interrogatorio di Luca Spada sugli anziani morti in ambulanza: “Non ho iniettato aria ai pazienti”

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