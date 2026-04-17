Nelle prime ore del 16 aprile si sono svolti accertamenti sulla morte di Alexander Manninger, ex portiere noto nel calcio italiano. Le indagini si concentrano sul passaggio a livello coinvolto nell’incidente, con l’esame di segnali e dati elettronici provenienti dal sistema di sicurezza. Manninger, che conosceva bene la strada, era alla guida al momento dell’incidente. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali rilasciate.

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Alexander Manninger di giovedì 16 aprile, nelle prime ore del mattino. L’ex portiere di Juventus e Siena tra le tante è morto vicino a Salisburgo, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno locale a un passaggio a livello senza barriere. E su quello adesso si sta indagando per avere un quadro chiaro della situazione: da capire il corretto funzionamento dei vari segnali di stop durante il passaggio del treno e se questi siano stati costruiti in conformità alle leggi, visto che per un periodo di tempo quel tragitto era stato anche chiuso. Il comandante dei vigili del fuoco volontari di Nußdorf, Matthias Ganisl, ha spiegato in breve la dinamica, parlando del tratto di strada in questione: “Si tratta sostanzialmente di una strada di servizio che attraversa la linea ferroviaria locale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte Manninger, si indaga sul passaggio a livello: segnali e dati elettronici sotto esame. L’ex portiere conosceva bene la strada

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