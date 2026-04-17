Un incidente ha coinvolto un ex portiere austriaco, rimasto ucciso dopo che la sua auto è stata travolta da un treno in un passaggio a livello vicino a Salisburgo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, concentrandosi sulla dinamica del passaggio a livello e sui possibili fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e tra gli appassionati di calcio.

Ha lasciato senza parole la morte di Alexander Manninger in un terribile incidente dove l’auto sulla quale viaggiava l’ex portiere austriaco è stata presa in pieno da un treno che in quel momento stava attraversando un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo. Cosa può essere accaduto. Gli sforzi degli investigatori si concentrano soprattutto sul segnale del passaggio a livello: come mai lo sfortunato ex calciatore non si è fermato? Da capire se, appunto, il segnale fosse rosso e quindi attivo e funzionante o se qualche malfunzionamento abbia causato l’evento tragico. Secondo il quotidiano austricao "Krone", Manninger conosceva molto bene il percorso (e il punto critico).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manninger, le indagini sul passaggio a livello: cosa può essere accaduto

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