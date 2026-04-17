Non c'è una spiegazione, e questa è la cosa più terribile. Ognuno di noi ha un'etichetta appiccicata in qualche parte interna del suo corpo e lì sopra c'è la data di scadenza. Nessuno sconto: il destino, o qualcosa di molto più grande per chi ci crede, ha preparato tutto, il "come", il "dove", il "quando". Forse non il "perché", perché è complicato anche per il destino trovare una valida ragione che giustifichi la morte. Hugo Pena, detto Tomate, l'ha incontrata nella banalità della vita quotidiana, mentre guardava la televisione con la figlia piccola, aveva soltanto ventinove anni, una famiglia felice, giocava a pallone, guadagnava abbastanza bene e, soprattutto, per la sua gente, per i tifosi del San Lorenzo, era un eroe: avere il rispetto del suo pubblico era la cosa che maggiormente lo inorgogliva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morte di un eroe popolare in Argentina: "El Tomate" se ne andò guardando Tom & Jerry

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