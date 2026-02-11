Quando Benedetto XVI se ne ando? | furono le prime dimissioni papali della Storia?

Il 11 febbraio 2013, Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni durante il concistoro per la canonizzazione dei Martiri d’Otranto. Con un discorso in latino, spiega che l’età lo limita nel portare avanti il ruolo di papa. È la prima volta nella storia che un pontefice si dimette volontariamente. La notizia sorprende tutti, anche il cardinale Angelo Sodano definisce quella scelta “un fulmine a ciel sereno”. Da quel momento, il Vaticano si trova di fronte a un episodio senza precedenti.

L'11 febbraio 2013, con effetto il 28, nel corso del concistoro per la canonizzazione dei Martiri d'Otranto, Benedetto XVI annunciò – con un discorso in latino – le sue dimissioni papali a causa dell'età avanzata che, a suo dire, non gli consentiva più di esercitare in modo adeguato il ministero petrino: si trattava più precisamente della rinuncia all'ufficio di romano pontefice, che il cardinale Angelo Sodano definì "un fulmine a ciel sereno". In realtà, pur essendo il primo papa dimissionario di epoca moderna, egli non fu il primo pontefice della storia a rinunciare al suo sacro incarico. Il primo della lista pare sia stato Clemente I, papa dal 92 al 99 d.

Il 31 dicembre di tre anni fa, Benedetto XVI ha lasciato questa vita.

