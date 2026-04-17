Morte di Fabiana Chiarappa chiesto il processo per don Nicola D' Onghia | le accuse al sacerdote

La Procura di Bari ha richiesto il rinvio a giudizio per un sacerdote di Noci, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. La vicenda riguarda la morte di una donna di 32 anni, deceduta in seguito a un incidente stradale che si è verificato il 2 aprile 2025. La richiesta di processo segue le indagini sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità del sacerdote nel caso.

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per don Nicola D’Onghia, sacerdote di Noci, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte di Fabiana Chiarappa, la 32enne di Turi deceduta in un incidente stradale avvenuto il 2 aprile 2025.La decisione ora spetterà al giudice.🔗 Leggi su Baritoday.it

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