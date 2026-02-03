Investì e uccise Fabiana Chiarappa poi non si fermò a soccorrerla | liberato a Bari Don Nicola D’Onghi

A Bari, Don Nicola D’Onghi è stato scarcerato dopo aver investito e ucciso Fabiana Chiarappa, una giovane soccorritrice del 118 di 32 anni. L’uomo, di 54 anni, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, D’Onghi avrebbe colpito la ragazza e poi non si sarebbe fermato per aiutarla. La vicenda ha suscitato molta indignazione in città.

Don Nicola D’Onghia, 54 anni, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 di 32 anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

