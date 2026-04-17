Un sacerdote è stato chiamato a rispondere di fronte al tribunale per un incidente che ha coinvolto una donna. La procura ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex parroco, che ora è accusato di aver causato la morte della donna per negligenza e di non aver prestato soccorso. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Il procuratore aggiunto Ciro Angelillis e la pm Ileana Ramundo hanno chiesto il rinvio a giudizio per don Nicola D’Onghia, ex parroco di Turi, accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Il fatto risale al 2 aprile scorso sulla statale 172, nel tratto compreso tra Turi e Putignano, dove la trentaduenna Fabiana Chiarappa, operatrice del 118, ha perso la vita dopo un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la dinamica del sinistro si sarebbe verificata subito dopo la caduta della donna dalla sua moto di grossa cilindrata. In quel momento, l’ex parroco avrebbe investito la soccorritrice con la parte anteriore destra della propria vettura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Fabiana Chiarappa: il prete al banco degli imputati per l’incidente

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