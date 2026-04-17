Morte di Alessandro Farina la Cassazione | Causata da diagnosi tardiva di diabete

La Cassazione ha stabilito che la morte di un giovane a Salerno è stata causata dalla diagnosi tardiva di diabete. La decisione chiude un procedimento giudiziario che si era protratto nel tempo. La vicenda riguarda la mancanza di una diagnosi tempestiva che avrebbe potuto influenzare l’esito. La sentenza conferma la responsabilità per il ritardo nel riconoscimento della malattia.

La morte del giovane Alessandro Farina, a Salerno, fu causata dalla tardiva diagnosi del diabete. La Cassazione pone fine alla travagliata vicenda giudiziaria. La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera di Salerno per la morte.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Morte Alessandro Farina, cassazione conferma responsabilità mediciTempo di lettura: 2 minutiLa Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera di Salerno... Morte di Alessandro Nasta a bordo del Vespucci: la parola alla CassazioneBRINDISI - La tragica vicenda giudiziaria legata alla scomparsa di Alessandro Nasta, il nocchiere brindisino di 29 anni che perse la vita il 24...