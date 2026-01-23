Morte di Alessandro Nasta a bordo del Vespucci | la parola alla Cassazione

La vicenda giudiziaria riguardante la morte di Alessandro Nasta, il giovane nocchiere brindisino di 29 anni deceduto il 24 maggio 2012 sulla Nave Vespucci, si avvicina alla conclusione. La causa, ora nelle mani della Cassazione, rappresenta l’ultimo passaggio di un procedimento che ha coinvolto numerosi aspetti giudiziari e investigativi.

BRINDISI - La tragica vicenda giudiziaria legata alla scomparsa di Alessandro Nasta, il nocchiere brindisino di 29 anni che perse la vita il 24 maggio 2012 a bordo della Nave Vespucci, si avvia verso il suo atto finale. Gli avvocati di tutti i quattro alti ufficiali della Marina Militare.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Omicidio D'Errico, la parola "fine" della Cassazione: definitiva la condanna

Leggi anche: Pensione anticipata: si conteggiano anche i contributi figurativi. Parola di Cassazione

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Nesta: La morte di Berlusconi ha invertito la freccia per MonzaIl tecnico biancorosso: Prima tutti volevano venire, poi molti hanno pensato ad andarsene. Non vogliamo retrocedere come la squadra peggiore della serie A La morte di Berlusconi ha invertito la ... gazzetta.it

Monza: Nesta, morte Berlusconi ha invertito freccia da su a giùNon è come o perché si retrocede, l'obiettivo adesso è non fare il record negativo di punti in Serie A: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Se ... ansa.it

Dolore ad Assisi per la morte di Alessandro, il 27enne ospite del Serafico #circolazionesospesa #giovane27enne #incidenteferroviario #OSPEDALICCHIO #Passaggioalivello #PERUGIA #seraficoassisi #Tragedia - facebook.com facebook

Cordoglio per la morte di Alessandro Ambrosio Siamo profondamente colpiti e addolorati per la tragica uccisione del capotreno alla stazione di Bologna. Chiediamo subito l’applicazione del #Protocollo sulla #sicurezza e più tutele per tutti lavoratori del traspo x.com