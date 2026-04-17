Una madre e sua figlia sono state trovate avvelenate, portando a una nuova audizione della cugina di un uomo coinvolto nelle indagini. Gli investigatori stanno analizzando i legami familiari e cercando di capire come sia finita addosso a una delle vittime la sostanza tossica nota come ricina. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Gli inquirenti approfondiscono i rapporti familiari, mentre resta da chiarire come la ricina si trovasse su una delle vittime. Attesa una nuova convocazione dell’uomo Nuova audizione in Questura a Campobasso per la cugina di Gianni Di Vita, ascoltata per diverse ore come persona informata sui fatti riguardol’avvelenamento di madre e figlia, nell’inchiesta per duplice omicidio volontario coordinata dalla Procura di Larino. La donna, che non risulta indagata, è stata convocata dagli investigatori della squadra mobile per chiarire ulteriormente dinamiche e relazioni interne al nucleo familiare. Da giorni la cugina ospita Di Vita, marito e padre, insieme ad Alice, figlia maggiore, dopo il sequestro dell’abitazione familiare disposto dagli inquirenti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madre e figlia avvelenate, nuova audizione per la cugina di Gianni Di Vita

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