Una commessa ha inseguito e fermato un ladro durante un tentato furto alla Coop Magazzeno di via Don Albertario a Carpi. Il malvivente aveva appena preso alcuni prodotti quando è stato intercettato dalla donna, che ha chiamato subito i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno arrestato il sospettato, che tentava di allontanarsi. La prontezza della commessa e l’intervento rapido delle forze dell’ordine hanno evitato che il furto si concludesse con successo. La scena si è svolta davanti a numerosi clienti che hanno assistito alla scena.

Il coraggio di una commessa e il rapido intervento dei carabinieri sono i due fattori che hanno permesso di sventare un furto alla Coop Magazzeno di via Don Albertario a Carpi. I fatti risalgono a mercoledì pomeriggio: secondo la ricostruzione, una donna, in corso di identificazione, ha prelevato dagli scaffali del supermercato ventidue pezzi di Grana Padano, per un valore complessivo di 176 euro, nascondendoli con cura all’interno di uno zaino. I suoi movimenti non sono però passati inosservati all’attento occhio di una commessa: insospettita, una volta che la donna è uscita all’esterno dell’attività commerciale, la dipendente l’ha seguito ed è riuscita a fermarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commessa insegue il ladro. Bloccato, lo fa arrestare

