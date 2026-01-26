Giornata della Memoria | inaugurata a Palazzo Gambacorti la mostra sui Giusti tra le Nazioni

In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, nella mattinata di lunedì 26 gennaio il Comune di Pisa ha inaugurato la mostra 'Chi salva una vita salva tutto il mondo. Una mostra per celebrare i Giusti tra le Nazioni', allestita nell'atrio di Palazzo Gambacorti. L'esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino a sabato 31 gennaio negli orari di apertura del palazzo comunale. Le iniziative proseguiranno martedì 27 gennaio, nella data convenzionale dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, con un programma organizzato dal Comune insieme a Prefettura di Pisa, Provincia di Pisa e Comunità Ebraica di Pisa.

