Giorno della memoria inaugurata la mostra Anne Franke una storia attuale

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della memoria con l’inaugurazione della mostra “Anne Frank. Una storia attuale” a Le Ciminiere. L’evento offre un’occasione di riflessione sulla storia e l’importanza della memoria, attraverso documenti e testimonianze che mantengono vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto. La mostra rappresenta un momento di confronto e consapevolezza per sensibilizzare il pubblico sui valori di rispetto e tolleranza.

La mostra, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam, è allestita presso il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943, al piano terra del Phil Stern Pavilion, spazio espositivo dedicato alle mostre curate dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico E.T.S Si è svolta questa mattina, martedì 27 gennaio, a Le Ciminiere, l'inaugurazione della mostra documentaria internazionale "Anne Frank. Una storia attuale", promossa in occasione del Giorno della Memoria 2026. La mostra, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam, è allestita presso il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943, al piano terra del Phil Stern Pavilion, spazio espositivo dedicato alle mostre curate dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico E.T.S

