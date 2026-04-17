Montefredane AV | sicurezza sui luoghi di lavoro – i carabinieri sospendono due imprese e denunciano 3 persone

I carabinieri di Avellino hanno effettuato controlli nei cantieri edili di Montefredane, riscontrando diverse violazioni delle norme sulla sicurezza. Durante le verifiche, sono state sospese due imprese e denunciate tre persone coinvolte. Le attività di controllo hanno portato anche a sanzioni amministrative per le aziende che non rispettavano le normative previste per la tutela dei lavoratori.

Avellino, controlli nei cantieri edili: sanzioni e sospensioni per violazioni sulla sicurezza sul lavoro. Controlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri rafforzano il proprio impegno nel garantire il rispetto delle normative vigenti, tutelando così la salute e la vita dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari vi è quello di raggiungere, attraverso controlli mirati, tutti quei settori considerati maggiormente “a rischio ”. In piena sintonia con le linee programmatiche dettate dal Prefetto di Avellino, Dott.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montefredane (AV): sicurezza sui luoghi di lavoro – i carabinieri sospendono due imprese e denunciano 3 persone Notizie correlate Valle dell’Ufita (AV): I Carabinieri denunciano 3 persone per maltrattamento di animaliSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Cervinara (AV): Truffa informatica on line, Carabinieri denunciano 3 personeDue malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban I Carabinieri della... Panoramica sull’argomento Si parla di: Montefredane: sospese due imprese per gravi violazioni sulla sicurezza nei cantieri. Montefredane (AV): sicurezza sui luoghi di lavoroControlli intensificati dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare le irregolarità negli ambienti di lavoro. Nel sottolineare l’indispensabile ruolo della sicu ... irpinia24.it Sicurezza sul lavoro: controlli dei Carabinieri nel territorio irpino, sospese due imprese e tre denunceProseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A Montefredane e Capriglia Irpina, in provincia di Avelli ... irpiniaoggi.it