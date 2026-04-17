Monte Argentario incidente sul lavoro | 56enne gravissimo a Cala Galera

Nella serata del 17 aprile 2026, nella zona di Cala Galera a Monte Argentario, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un uomo di 56 anni è rimasto coinvolto e le sue condizioni sono risultate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 dell’Asl Toscana sud est. La scena dell’incidente si trova in un’area portuale nota per le attività marittime e di varo.

MONTE ARGENTARIO (GROSSETO) – Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. E’ accaduto nella serata di oggi, 17 aprile 2026, nella zona di Cala Galera a Monte Argentario dove è stato attivato il118 dell’Asl Toscana sud est. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monte Argentario, incidente sul lavoro: 56enne gravissimo a Cala Galera Notizie correlate Gravissimo incidente sul lavoro a CambiagoUn operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra. Cantù, grave incidente tra auto e moto: 56enne gravissimoGrave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Rogo all’Argentario. Fiamme a Pozzarello alimentate dal vento e vicino alle case. Incendio sul Monte Argentario, il forte vento alimenta le fiamme. Elicotteri in azioneUn incendio boschivo sta interessando la località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario (Grosseto). A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle ... affaritaliani.it Incendio a Monte Argentario, fiamme domate in poche ore: paura vicino alle abitazioniMONTE ARGENTARIO - Momenti di apprensione nella giornata di ieri a Monte Argentario, dove un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Poggio Pozzarello, ... etrurianews.it