Cantù grave incidente tra auto e moto | 56enne gravissimo

Oggi nel primo pomeriggio a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. La collisione è avvenuta intorno alle 15, coinvolgendo un uomo di 56 anni, che è stato soccorso in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Cantù, lungo via Ginevrina da Fossano. Intorno alle 15.26 si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Coinvolto un uomo di 56 anni, soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa, oltre ai carabinieri di Cantù per i rilievi. Le operazioni sono ancora in corso e la dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. In aggiornamento. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tumori, perché alcuni spariscono da soli e altri no? Il ruolo decisivo dell’ambiente cellulare... 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Cantù, grave incidente tra auto e moto: 56enne gravissimo Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente a Oggiono tra auto e moto: soccorsi urgenti in azione Leggi anche: Grave incidente tra auto e moto a Montorfano: ferita una 15enne