Gravissimo incidente sul lavoro a Cambiago

Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Cambiago, nello stabilimento della Prismag in via Castellazzo. L’uomo è stato schiacciato da una lastra durante le operazioni di lavoro e ora si trova in condizioni gravi. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma le sue condizioni restano critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

