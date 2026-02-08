Palazzo Gherardi monta la polemica Il Pd | 5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi

Il Partito Democratico di Senigallia torna a criticare il progetto di restauro di Palazzo Gherardi. Il partito sostiene che tra propaganda e ritardi siano stati persi circa 5 milioni di euro di fondi PNRR. La polemica si accende dopo che l’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio dei lavori, ma senza chiarire se ci siano stati ritardi o problemi nella gestione dei fondi. I democratici chiedono trasparenza e una spiegazione su come siano stati spesi quei soldi.

SENIGALLIA – Il Partito Democratico di Senigallia è tornato sul progetto di restauro di Palazzo Gherardi. In una nota, i dem contestano la narrazione del sindaco, che continua a presentare l'intervento come un successo dell'amministrazione, denunciando invece il concreto rischio di perdere quasi.

