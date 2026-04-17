Monselice scontro al centrodestra | continuità o ritorno al passato?

A Monselice si avvicina una tornata elettorale che vede contrapporsi due candidati del centrodestra, Stefano Peraro e Fabio Conte. La competizione si concentra sulla guida del comune, in un momento in cui le forze politiche nazionali sono divise e il dibattito si concentra sulla direzione da seguire per il futuro dell'amministrazione locale. La sfida si svolge in un clima di tensione tra i sostenitori dei due candidati.

La sfida per la guida di Monselice vede contrapposti due profili del centrodestra, Stefano Peraro e Fabio Conte, in una tornata elettorale che segna una profonda divisione tra le forze politiche nazionali nel territorio comunale. Mentre il vicesindaco punta sulla continuità amministrativa, l’ex sindaco propone un ritorno alla crescita per contrastare quello che definisce un periodo di declino. Il locale si trova davanti a un bivio decisivo. Da un lato, Stefano Peraro, professionista esperto nel settore della sanità privata e attivo nella politica cittadina dal 1999 con ruoli da consigliere ad assessore, fino agli incarichi in provincia e in regione, ha ufficializzato la propria candidatura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monselice, scontro al centrodestra: continuità o ritorno al passato? Notizie correlate Verghereto, il centrodestra unito: “Sosteniamo Mercatelli per dare continuità al buon governo del territorio”Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo... Targhe storiche, finalmente un “ritorno al passato”Il processo di valorizzazione del collezionismo automobilistico storico italiano compie un nuovo importante passo avanti (o forse sarebbe più...