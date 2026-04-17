Monitoraggio neve e valanghe | in arrivo nuovi droni e stazioni hi-tech

La Regione Piemonte ha approvato la ripartizione di contributi destinati alle commissioni locali valanghe, assegnando fondi a dieci unioni montane per migliorare il monitoraggio della neve e delle valanghe. Sono previsti l’installazione di nuove stazioni hi-tech e l’impiego di droni per controlli più efficaci. Questa decisione fa parte di un intervento volto a rafforzare le misure di sicurezza nelle aree montane della regione.

La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria dei contributi destinati alle commissioni locali valanghe, assegnando risorse a 10 unioni montane per il potenziamento della sicurezza nivologica. Gli interventi, finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit).🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve, rischio nuovi distacchi»Intorno alle 14:30 di domenica 1° febbraio 2026, sono scattate due operazioni di soccorso a causa di due valanghe a Sella Nevea e a Casera Razzo, nel... Vietri sul Mare, evacuate 5 famiglie e droni dei Vigili in monitoraggioI vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Progetto sperimentale Campo Imperatore: Vigili del fuoco impegnati per la sicurezza in montagna; Come le foreste influenzano la copertura nevosa; Maltempo Abruzzo, emergenza valanghe nel Parco della Maiella: evacuazioni e monitoraggio digitale in arrivo; Valanga sul Gran Sasso, attivata la macchina dei soccorsi per verificare se ci siano dispersi [VIDEO]. Neve e sicurezza: oltre 236mila euro a 10 Unioni Montane piemontesiLa Regione ha assegnato i contributi alle commissioni locali valanghe per il presidio e la mitigazione del rischio ... cuneodice.it Neve e sicurezza, assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe: c'è la ValsesiaLa Regione Piemonte ha approvato la graduatoria per il sostegno alle Commissioni Locali Valanghe, assegnando contributi a 10 Unioni Montane per un importo complessivo di 236.380 euro. Il provvedimento ... valsesianotizie.it MONITORAGGIO NEVAIO DEL POLLINO 2026: UN RITORNO ALLA NORMALITÀ CHE SA DI VITTORIA. QUEST’ANNO LA SITUAZIONE È AL TOP! LEGGI C’è un appuntamento che per noi rappresenta molto più di una semplice escursione: è un i facebook