Valanghe in Friuli soccorsi in corso | Persone sepolte sotto la neve rischio nuovi distacchi

Due valanghe sono scattate nel Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea e a Casera Razzo. I soccorsi sono in azione da mezzogiorno e mezza e le squadre cercano persone sepolte sotto la neve. La situazione resta delicata, con il rischio di nuovi distacchi. Al momento, non ci sono conferme sulle condizioni delle persone coinvolte.

Intorno alle 14:30 di domenica 1° febbraio 2026, sono scattate due operazioni di soccorso a causa di due valanghe a Sella Nevea e a Casera Razzo, nel Friuli Venezia Giulia. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone sepolte sotto la neve. Soccorsi e persone coinvolte La Sores ha attivato due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso. La valanga a Sella Nevea ha coinvolto un gruppo di cinque persone. I soccorritori a salvarli, tra loro un ferito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve, rischio nuovi distacchi» Approfondimenti su Valanghe Friuli Valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve, si temono ulteriori distacchi» Due valanghe si sono staccate nel Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea e Casera Razzo. Cadute due valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve» Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Valanghe Friuli Argomenti discussi: Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Il monito del Cnsas: Rischio valanghe marcato; Valanga a Sella Nevea, incolumi i due sciatori travolti. Valanghe in Friuli, soccorsi in corso: «Persone sepolte sotto la neve»Intorno alle 14.30 di domenica 1° febbraio 2026 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella ... ilmattino.it Soccorso Emergente: Due Valanghe in Friuli Venezia Giulia e VenetoDue valanghe si sono verificate oggi pomeriggio, attivando immediatamente i soccorsi nelle aree colpite. Gli interventi di emergenza sono stati avviati per garantire la sicurezza dei residenti e dei v ... notizie.it Buongiorno a tutti. Sono nuovo qui in Friuli. Domani io ed i miei amici vorremmo and a Sappada da Udine. Le strade sono pulite Inoltre che passeggiate consigliate di fare ( considerando il rischio valanghe medio-alto) Grazie. Matteo. - facebook.com facebook Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.