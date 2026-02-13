Vietri sul Mare, cinque famiglie sono state evacuate ieri pomeriggio dopo che una frana si è staccata dal costone sottostante la SS163, costringendo i vigili del fuoco di Salerno a intervenire e a usare droni per monitorare la zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone sottostante la SS163. Il distacco ha danneggiato le reti metalliche di protezione e invaso con detriti via Madonna dell’Arco, a ridosso di alcune abitazioni. Dopo i rilievi tecnici e la georeferenziazione della nicchia di distacco, è emerso un potenziale rischio per le case circostanti e per la viabilità sovrastante: disposto lo sgombero precauzionale di 5 famiglie, SS163 interdetta al traffico. Impiegati ieri droni dei vigili del fuoco per monitorare il fronte della frana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vietri sul Mare, evacuate 5 famiglie e droni dei Vigili in monitoraggio

Approfondimenti su vietri mare

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Osimo, in via Cialdini, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio.

Ultime notizie su vietri mare

Argomenti discussi: Frana a Marina di Vietri sul Mare, detriti sulle abitazioni: famiglie evacuate; Frana a Marina di Vietri sul Mare, detriti sulle abitazioni: famiglie evacuate; Frana a Marina di Vietri: colpite abitazioni, evacuate famiglie. Nessun ferito; Amalfitana, frana su un'abitazione: evacuate 4 famiglie, chiusa la Statale.

Frana a Vietri sul Mare, si circola a senso unico alternato: evacuate alcune famiglieCom'è ormai noto, alle 13,45 circa una frana si è verificata a Vietri sul Mare. Dal costone che insiste su via Madonna dell'Arco nella frazione Marina, diversi massi si sono staccati e hanno invaso un ... ilvescovado.it

Vietri sul Mare, frana sotto la ss163 amalfitana, 5 famiglie evacuateVietri sul Mare, 13 feb. (askanews) – I Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti giovedì pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone sottostante la ... askanews.it

Preoccupa la frana a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana - facebook.com facebook

A Vietri sul Mare apre il Museo della Ceramica Contemporanea. Palazzo Punzi racconta un territorio che trasforma il proprio patrimonio in spazio di incontro e nuove possibilità per gli artisti emergenti x.com